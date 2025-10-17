Полицейские с помощью дрона задержали убегающих со стройки мигрантов МВД: полицейские использовали БПЛА для поимки нелегалов в Саратове

Полицейские задержали пятерых мигрантов-нелегалов в Саратове, в этой операции правоохранителям помог дрон, сообщает пресс-служба МВД. Мужчины работали на стройке, а во время операции силовиков они попытались укрыться в подвале здания.

Все задержанные являются иностранными гражданами, прибывшими в Саратовскую область по туристическим визам. Однако, как выяснилось, их реальной целью был не осмотр достопримечательностей, а осуществление незаконной трудовой деятельности. В отношении мигрантов составлены административные протоколы.

Ранее в Свердловской области была пресечена деятельность преступной группировки из Екатеринбурга, создавшей канал незаконной миграции из стран Восточной Азии. С 2017 года участники группировки снабжали приезжих поддельными документами. Против них возбуждено уголовное дело. В случае подтверждения вины фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

