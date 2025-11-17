Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 08:24

Схватка охранника школы с диким кабаном попала на видео

Дикий кабан ворвался на территорию школы в Приморье

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Дикий кабан ворвался на территорию школы в Приморье. На опубликованных в Telegram-канале Amur Mash кадрах охранник общеобразовательного учреждения пытается прогнать животное. Инцидент произошел в селе Милоградово.

В материале сказано, что ученикам запретили выходить на улицу. После столкновения с охранником кабан убежал обратно в лес.

До этого в Симферопольском районе Крыма дикие кабаны напали на несовершеннолетних. Убегая от животных, школьники залезли на дерево, с которого позже не смогли спуститься самостоятельно. Подростки провели в засаде около полутора часов. После этого им на помощь приехали спасатели, которые сняли мальчиков с дерева. Никто из них не получил травм.

Ранее сообщалось, что россиянка получила травму во время фотосессии с ручным орлом в Кабардино-Балкарии. Девушка рассказала, что хищная птица клюнула ее в лицо, оставив царапины у глаза. По словам пострадавшей, владелец заверил ее, что орел безопасен и спокойно переносит фотосъемки. Однако во время позирования птица внезапно дернулась и ударила ее клювом.

Приморье
кабаны
школы
ученики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о найденных останках ребенка в Гольянове появились новые детали
Мужчина с ножом вынес полную продуктов корзину из магазина и попал на видео
Популярная среди россиян рыба может подорожать к Новому году
Появились кадры задержания матери, убившей своего ребенка
Капризов вырвал победу для «Миннесоты» за 10 секунд до конца овертайма
Готовлю на зиму банками! Капуста с морковью по-корейски
NEWS.ru выяснил, кто оплатит обучение генералов для ВСУ в академиях США
Семейную ипотеку могут начать выдавать на «вторичку»
В Европе указали на сложности в изъятии российских активов
Задержана ключевая подозреваемая в убийстве мальчика в Балашихе
Трамп допустил разрешение противоречий с Венесуэлой путем переговоров
Наемники ВСУ отказались вступать в бой с российскими солдатами
В Польше пришли в ужас от коррупционной схемы на Украине
В РФ взялись за долги по «коммуналке»: как будем платить за ЖКУ в 2026-м
Черенки для прививки: как сохранить их в снежном бурте до весны
Два человека погибли в массовом ДТП с 13 машинами
Порядка 500 тысяч российских абонентов остались без электричества
В работе крупнейшего российского банка произошел сбой
Российские военные только после победы узнали, с кем сражались
Порадуйте детей: яркое апельсиновое желе приготовить проще простого
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии
Общество

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.