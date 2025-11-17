Схватка охранника школы с диким кабаном попала на видео Дикий кабан ворвался на территорию школы в Приморье

Дикий кабан ворвался на территорию школы в Приморье. На опубликованных в Telegram-канале Amur Mash кадрах охранник общеобразовательного учреждения пытается прогнать животное. Инцидент произошел в селе Милоградово.

В материале сказано, что ученикам запретили выходить на улицу. После столкновения с охранником кабан убежал обратно в лес.

До этого в Симферопольском районе Крыма дикие кабаны напали на несовершеннолетних. Убегая от животных, школьники залезли на дерево, с которого позже не смогли спуститься самостоятельно. Подростки провели в засаде около полутора часов. После этого им на помощь приехали спасатели, которые сняли мальчиков с дерева. Никто из них не получил травм.

Ранее сообщалось, что россиянка получила травму во время фотосессии с ручным орлом в Кабардино-Балкарии. Девушка рассказала, что хищная птица клюнула ее в лицо, оставив царапины у глаза. По словам пострадавшей, владелец заверил ее, что орел безопасен и спокойно переносит фотосъемки. Однако во время позирования птица внезапно дернулась и ударила ее клювом.