В Крыму дикие кабаны загнали школьников на дерево

В Симферопольском районе Крыма дикие кабаны напали на несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе «Крым-Спас». Убегая от животных, школьники залезли на дерево, с которого позже не смогли спуститься самостоятельно.

Подростки провели в засаде около полутора часов. После этого им на помощь приехали спасатели, которые сняли мальчиков с дерева. Никто из них не получил травм.

Ранее в Саратовской области собака породы американский булли напала на ребенка. Пострадавший получил травмы правого предплечья. Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда в пользу законного представителя ребенка. В результате судебного разбирательства владелец собаки был обязан выплатить компенсацию в размере 20 тыс. рублей.

До этого в Ростове-на-Дону алабай набросился на женщину, серьезно повредив ее лицо и откусив пальцы. Собака проникла на улицу с частной территории, и, если бы не вмешательство соседа с лопатой, последствия могли быть гораздо более тяжелыми. Пострадавшую доставили в хирургическое отделение городской больницы скорой помощи. Ошейник не помог определить местоположение собаки и ее владельцев.