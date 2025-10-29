Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 15:44

Огромная собака разодрала лицо и откусила пальцы женщине

В Ростове алабай напал на женщину, откусил ей пальцы и разодрал лицо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ростове-на-Дону алабай напал на женщину, собака повредила лицо и откусила пальцы прохожей, сообщает Telegram-канал Don Mash. Животное проникло на улицу с частной территории. Последствия могли быть более тяжелыми, если бы не вмешался сосед с лопатой для защиты пострадавшей.

Потерпевшая была госпитализирована в хирургическое отделение городской больницы скорой медицинской помощи. Несмотря на наличие ошейника, установить местонахождение животного и его владельцев не удалось. Местные жители предполагают, что хозяева укрыли питомца после инцидента.

Соседи также сообщили о предыдущих случаях, когда эта же собака перепрыгивала через ограждение. В прошлый раз обошлось без происшествий, поскольку двор был пуст.

Ранее в подмосковной Шатуре произошло нападение алабая на несовершеннолетнего велосипедиста. На кадрах видно, как собака покидает частную территорию и атакует ребенка. Несколько взрослых незамедлительно вмешались в ситуацию, предприняв попытки отогнать агрессивное животное. Позднее на место происшествия прибыл владелец собаки.

собаки
нападения
алабаи
Ростов
