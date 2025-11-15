Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 17:35

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта копченая запеканка с картошкой и сыром — настоящее спасение для тех вечеров, когда хочется чего-то сытного, но нет времени на долгую готовку. Ароматный бекон, нежная картошка и тягучий сыр под хрустящей корочкой создают такую гармонию вкусов, что оторваться невозможно. А секрет в особой яичной заливке, которая связывает все ингредиенты и делает текстуру невероятно воздушной. Это блюдо станет вашей палочкой-выручалочкой!

Возьмите 4 картофелины, 200 г копченого бекона, 150 г сыра, 3 яйца, 100 мл сливок, соль и перец. Картошку очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Бекон нарежьте кубиками, сыр натрите. Уложите в форму слоями: картофель, бекон, сыр. Повторите слои. Взбейте яйца со сливками, посолите, поперчите и залейте смесью запеканку. Выпекайте 30 минут при 180 °C до румяной корочки. Подавайте с зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

