Минтай, жаренный в муке: самый простой классический рецепт — вкуснее рыбы не пробовала

Этот самый простой классический рецепт минтая, жаренного в муке, позволит вам получить нежную тушку с хрустящей корочкой без долгой разделки на филе. Вкуснее рыбы не пробовала!

Вам понадобится: 1 кг минтая (целые тушки), 150 г муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Рыбу тщательно очистите от чешуи, удалите внутренности и жабры, хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте тушки на порционные куски толщиной 2–3 см вместе с костями. Посолите и поперчите каждый кусочек, затем обильно обваляйте в муке со всех сторон. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла и обжаривайте минтай на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до образования золотистой хрустящей корочки.

Вкус этого блюда — это идеальное сочетание нежного сочного мяса минтая с хрустящей корочкой, которая сохраняет все соки внутри. Кости в процессе жарки размягчаются и не мешают наслаждаться блюдом, а простая соль и перец подчеркивают естественный вкус рыбы. Подавайте жареный минтай с картофельным пюре, рисом или солеными огурцами.

