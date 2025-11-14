Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 19:38

Минтай, жаренный в муке: самый простой классический рецепт — вкуснее рыбы не пробовала

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот самый простой классический рецепт минтая, жаренного в муке, позволит вам получить нежную тушку с хрустящей корочкой без долгой разделки на филе. Вкуснее рыбы не пробовала!

Вам понадобится: 1 кг минтая (целые тушки), 150 г муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Рыбу тщательно очистите от чешуи, удалите внутренности и жабры, хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте тушки на порционные куски толщиной 2–3 см вместе с костями. Посолите и поперчите каждый кусочек, затем обильно обваляйте в муке со всех сторон. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла и обжаривайте минтай на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны до образования золотистой хрустящей корочки.

Вкус этого блюда — это идеальное сочетание нежного сочного мяса минтая с хрустящей корочкой, которая сохраняет все соки внутри. Кости в процессе жарки размягчаются и не мешают наслаждаться блюдом, а простая соль и перец подчеркивают естественный вкус рыбы. Подавайте жареный минтай с картофельным пюре, рисом или солеными огурцами.

Ранее стало известно, как приготовить маринованный картофель в банке с чесночком и специями: превращаем картошку в шедевр за одну ночь.

Проверено редакцией
Читайте также
Верните черному цвету былую глубину: неожиданный помощник с вашей кухни
Общество
Верните черному цвету былую глубину: неожиданный помощник с вашей кухни
Праздничное и сочное блюдо из куриной грудки: шашлычки в необычном маринаде — готовим в духовке
Общество
Праздничное и сочное блюдо из куриной грудки: шашлычки в необычном маринаде — готовим в духовке
Суп, который не надо варить! Шечаманды перевернул мое отношение к кулинарии — невероятный вкус без мороки
Общество
Суп, который не надо варить! Шечаманды перевернул мое отношение к кулинарии — невероятный вкус без мороки
Подсели всей семьей на минтай по этому рецепту: сочная рыбка по-французски
Общество
Подсели всей семьей на минтай по этому рецепту: сочная рыбка по-французски
Запах рыбы на руках и посуде: как легко избавиться от назойливой проблемы
Общество
Запах рыбы на руках и посуде: как легко избавиться от назойливой проблемы
рыбы
минтай
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Минтай, жаренный в муке: самый простой классический рецепт — вкуснее рыбы не пробовала Этот самый простой классический рецепт жареного минтая в муке позволит вам получить нежную тушку с хрустящей корочкой без долгой разделки на филе. Вкуснее рыбы не пробовала!
1 кг минтая (целые тушки)
150 г муки
соль, перец
растительное масло для жарки
>
Рыбу тщательно очистите от чешуи, удалите внутренности и жабры, хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Нарежьте тушки на порционные куски толщиной 2-3 см вместе с костями. Посолите и поперчите каждый кусочек, затем обильно обваляйте в муке со всех сторон.
Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла и обжаривайте минтай на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до образования золотистой хрустящей корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт повысят на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана
Бывший замминистра энергетики Украины предстанет перед судом
Казанец выдавал себя за психолога и насиловал женщин
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Новогодние витрины манят: как противостоять импульсивным покупкам, советы
Атака на Саратов, крушение Су-30, лютая зима: что будет дальше
«Слабый политик»: Пашинян начал зачистку перед выборами. Куда смотрит Запад
Хоккейный клуб «Сибирь» выгнал главного тренера из-за одной причины
IPO «ДОМ.РФ» собрало заявки по максимальной цене
Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео
Военэксперт перечислил главные признаки сильной армии
Секрет идеального паштета: вы не представляете, что добавляет шеф
Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 ноября 2025 года
Элитный банный комплекс загорелся в российском регионе
Экс-сотрудница УМВД Краснодара лишилась миллионов рублей по решению суда
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.