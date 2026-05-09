Минтай теперь готовлю только так: вместо кляра — нежная сливочная заливка. Вкуснота из бюджетной рыбки и простых продуктов

Этот рецепт хорош тем, что минтай получается совсем не сухим. Снаружи — легкая золотистая корочка, внутри — нежная рыба в воздушной сливочно-яичной заливке. Все готовится из простых продуктов, но вкус получается намного интереснее обычной жареной рыбы.

Ингредиенты: минтай — 600 г, лук — 1 шт., яйца — 4–5 шт., сливки — 150 мл, панировочные сухари — для обсыпки, соль — 0,5 ч. л., черный перец — по вкусу, растительное масло — 2–3 ст. л.

Минтай нарезаю порционными кусочками, солю и перчу.

Каждый кусок слегка обваливаю в панировочных сухарях и быстро обжариваю на сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны — получается тонкая аппетитная корочка.

Рыбу перекладываю в форму для запекания. На той же сковороде обжариваю лук до мягкости и выкладываю сверху.

Отдельно смешиваю яйца со сливками, добавляю немного соли и перца. Масса получается нежной и более насыщенной, чем с молоком.

Заливаю рыбу яично-сливочной смесью и отправляю в духовку примерно на 15–20 минут при 180 градусах.

Ольга Шмырева
