Коптил карпа в гараже по этому рецепту: аромат такой, что сбежались все соседи, — пришлось делиться

Коптил карпа в гараже по этому рецепту: аромат такой, что сбежались все соседи, — пришлось делиться

Однажды я попробовал копченого карпа у друга и понял: надо учиться. Теперь это мой коронный рецепт для шашлыков и семейных обедов.

Ингредиенты

Карп — 1–2 кг, вода — 1 л, соль крупная — 3,5 ст. л., сахар — 4 ч. л., щепа для копчения — 200 г.

Как готовлю

Сначала чищу карпа от чешуи и потрошу — обязательно выскребаю черную пленку, иначе будет горчить. Нарезаю тушку кусочками по 4 см, но перед этим на 20 минут отправляю в морозилку: так резать ровнее. Заливаю рыбу холодным рассолом из соли и сахара, закрываю контейнер и оставляю в холодильнике минимум на ночь.

Утром достаю, промываю, сушу бумажными полотенцами и раскладываю на решетке — сушить 4 часа, пока поверхность не станет сухой. Тем временем готовлю коптильню: насыпаю щепу, ставлю поддон для жира.

Копчу при 90–105 градусах 30–40 минут, а потом даю рыбе проветриться 6–12 часов. Результат — мякоть тает во рту, а дымок такой, что соседи стучат в дверь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я рискнул и закоптил карпа в гараже — соседи сбежались на запах раньше, чем рыба остыла. Текстура получилась идеальной: упругая, но нежная, а жирная спинка просто карамелизировалась на щепе.

Главное открытие — не передержать: 200 граммов щепы хватило на 40 минут, и мясо не стало сухим. Храню остатки в холодильнике, завернув в пергамент, — на завтрак вкус даже ярче.