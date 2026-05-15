Русский рыбник: три старинных рецепта для домашнего стола

Русский рыбник — один из самых древних славянских пирогов. Его пекли не по праздникам, а в обычные дни, когда рыба была главным кормильцем. В разных губерниях рецепт отличался: где-то тесто месили на ржаной муке, где-то на пшеничной; начинку делали из стерляди, леща или даже мелкой плотвы целиком.

Поморский рыбник на огуречном рассоле

На Русском Севере рыбу солили бочками и рассол никогда не выливали. В нем квасили тесто для рыбников. Получалось оно ароматное, с легкой кислинкой, а пирог долго не черствел.

Ингредиенты: для теста — 300 г ржаной муки, 200 г пшеничной муки, 250 мл рассола от бочковых солений, 50 г подсолнечного масла, 1 чайная ложка сахара, 0,5 чайной ложки соли, 1 чайная ложка сухих дрожжей.

Для начинки — 500 г филе трески или судака, 2 головки репчатого лука, соль, черный перец по вкусу, 2 лавровых листа, 50 г петрушки, 50 г сливочного масла.

Дрожжи растворяют в чуть теплом рассоле с сахаром, оставляют на 10 минут. Ржаную и пшеничную муку смешивают, просеивают, добавляют соль. Вливают дрожжевую смесь и масло, замешивают мягкое тесто. Накрывают полотенцем, держат в тепле около часа. Лук режут кольцами, рыбу — крупными кусками.

Тесто делят на две неравные части. Большую раскатывают, укладывают в смазанную форму с бортами. Сначала распределяют половину лука, затем рыбу, соль и перец, лаврушку и рубленую петрушку, сверху — кусочки сливочного масла и оставшийся лук. Накрывают вторым пластом теста, тщательно защипывают края.

В верхней корке делают несколько проколов ножом. Смазывают поверхность крепкой чайной заваркой для румянца. Выпекают при 180 градусах 40 минут. Готовый пирог сбрызгивают водой и накрывают полотенцем на 10 минут.

Совет: рассол должен быть в меру соленым. Если слишком крепкий, разбавьте водой один к одному. Никогда не берите рассол от маринованных огурцов — там уксус, который погубит дрожжи.

Дворянский рыбник из слоеного теста с семгой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Дворянский рыбник из слоеного теста с семгой

В XIX веке в богатых домах рыбник перестал быть крестьянским блюдом. Тесто стали делать сдобным или слоеным, а вместо дешевой рыбы клали семгу, форель, стерлядь. Этот рецепт — из усадебной кухни Калужской губернии.

Ингредиенты: 500 г готового бездрожжевого слоеного теста (можно сделать самим по классическому рецепту), 400 г филе семги, 1 луковица, 50 г пучок укропа, сок 0,5 лимона, соль, белый перец по вкусу, 1 яйцо (желток на смазку).

Тесто размораживают, раскатывают в прямоугольный пласт толщиной 3 мм. Семгу режут тонкими полосками вдоль волокон. Лук шинкуют тонкими полукольцами, укроп мелко рубят. Рыбу сбрызгивают лимонным соком, солят, перчат. Отступая от краев теста 5 см, выкладывают сначала лук, затем семгу, сверху густо посыпают укропом.

Края теста поднимают и соединяют над начинкой защипкой в виде косички или простого шва — важно оставить внутри достаточно места, чтобы пирог не лопнул. Делают несколько проколов вилкой для выхода пара. Смазывают желтком. Выпекают при 200 градусах 20–25 минут до золотистого цвета. Подают горячим, с ломтиком лимона и белым вином.

Совет: если используете замороженную семгу, дайте ей оттаять в холодильнике, а не в воде, и тщательно обсушите салфеткой. Лишняя влага сделает тесто мокрым.

Постный рыбник с капустой и окуневой мелочью

В старые времена на Руси рыбник часто пекли в пост, когда мясо было под запретом. Брали дешевую рыбу — окуней, плотву, ершей — и смешивали с квашеной капустой. Тесто готовили на воде и растительном масле без яиц.

Ингредиенты: для теста — 300 г пшеничной муки, 150 мл теплой воды, 3 столовые ложки растительного масла, 0,5 чайной ложки соли, 1 чайная ложка сахара, 7 г сухих дрожжей.

Для начинки — 300 г филе мелкой белой рыбы (окунь, судак, треска), 300 г квашеной капусты, 1 луковица, 2 столовые ложки растительного масла, соль, перец по вкусу.

Из воды, масла, дрожжей, соли и сахара с мукой замешивают дрожжевое тесто. Дают подойти 1 час. Капусту отжимают от лишнего рассола, тушат с 1 ложкой масла до мягкости — 15 минут. Лук режут кубиками, обжаривают на оставшемся масле, добавляют к капусте. Рыбу нарезают кусочками. Тесто делят на 2 части. Нижнюю раскатывают, выкладывают сначала половину капустной смеси, потом рыбу, потом остатки капусты. Накрывают верхним пластом, защипывают симметрично. Делают дырочки для пара. Выпекают при 180 градусах 35-40 минут. Если верх начал темнеть раньше времени, накрывают листом фольги. Подают горячим, посыпав зеленым луком. Остывший пирог тоже хорош.

Совет: мелкую костистую рыбу можно не чистить от хребтов — при длительной выпечке кости размягчаются. Но лучше выбрать филе или крупные экземпляры.

На что обратить внимание при выпечке рыбника Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

На что обратить внимание при выпечке рыбника

Тесто для рыбника не должно быть слишком крутым, иначе оно не пропечется. Начинку никогда не кладут сырой — лук и рыбу лучше слегка припустить, но не до готовности.

Отверстия для пара обязательны: пар рвет пирог изнутри. Рыбник не едят сразу из духовки — минут 10 он должен отдохнуть под полотенцем. Хранят его в холодильнике несколько дней, завернув в хлопчатобумажную ткань.

Разогревают в духовке или на сухой сковороде с закрытой крышкой. Говорят, настоящий рыбник должен быть такой сочный, чтобы сок стекал по подбородку.

Ранее мы рассказали о том, как долго мариновать мясо для сочного шашлыка.