Минтай под заливкой а-ля шакшука: запекается 20 минут, рецепт с КБЖУ

Минтай под яично-томатной заливкой а-ля шакшука — это диетическое, сытное и невероятно вкусное блюдо для ужина.

Нежная рыба в пикантной заливке из помидоров, перца, йогурта и яиц получается сочной и ароматной, а благодаря отсутствию тяжелых соусов в животе остается легкость. Калорийность на 100 г — примерно 95 ккал, белки — 12 г, жиры — 4 г, углеводы — 3 г.

Ингредиенты

Вам понадобится: 400 г филе минтая, 2 помидора, 1 болгарский перец, 2 яйца, 100 г натурального йогурта, 50 г твердого сыра (по желанию), соль, перец, паприка.

Как приготовить

Рыбу выложите в форму для запекания. Помидоры и перец нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте овощи, йогурт, яйца, соль, перец и паприку. Залейте рыбу полученной смесью. При желании посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

