Куриное филе в чесночном масле — от одного только аромата слюнки текут: любимый рецепт грудки за 10 минут

Куриное филе в чесночном масле — это блюдо, от одного аромата которого текут слюнки. Нежные кусочки курицы в хрустящей корочке, пропитанные сливочным маслом с чесноком, получаются невероятно сочными и ароматными.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 100 г муки, 50 г сливочного масла, 3-4 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло для жарки.

Рецепт: куриное филе нарежьте кубиками 2-3 см. Смешайте со специями. Обваляйте кусочки в муке. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте курицу до золотистой корочки (3-4 минуты). Выложите на тарелку. В чистой сковороде растопите сливочное масло, добавьте выдавленный чеснок, прогрейте 30 секунд. Верните курицу в сковороду, перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся чесночным маслом. Прогревайте 1-2 минуты. Подавайте горячим.

