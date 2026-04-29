Куриное филе в чесночном масле — от одного только аромата слюнки текут: любимый рецепт грудки за 10 минут

Куриное филе в чесночном масле — это блюдо, от одного аромата которого текут слюнки. Нежные кусочки курицы в хрустящей корочке, пропитанные сливочным маслом с чесноком, получаются невероятно сочными и ароматными.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 100 г муки, 50 г сливочного масла, 3-4 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло для жарки.

Рецепт: куриное филе нарежьте кубиками 2-3 см. Смешайте со специями. Обваляйте кусочки в муке. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте курицу до золотистой корочки (3-4 минуты). Выложите на тарелку. В чистой сковороде растопите сливочное масло, добавьте выдавленный чеснок, прогрейте 30 секунд. Верните курицу в сковороду, перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся чесночным маслом. Прогревайте 1-2 минуты. Подавайте горячим.

В «Северстали» ответили на призыв Матвиенко «вернуться из офшоров»
Общество
В «Северстали» ответили на призыв Матвиенко «вернуться из офшоров»
Стримера Muhanjan выгоняют из России
Общество
Стримера Muhanjan выгоняют из России
Рыбные гужоны в хрустящей панировке — вместо жареного минтая, пальчики оближешь, идеально с бокалом пенного
Общество
Рыбные гужоны в хрустящей панировке — вместо жареного минтая, пальчики оближешь, идеально с бокалом пенного
Беляши больше не делаю. Готовлю котлеты в тесте: нежная корочка, мясная начинка, сытнее и проще пирожков
Общество
Беляши больше не делаю. Готовлю котлеты в тесте: нежная корочка, мясная начинка, сытнее и проще пирожков
Взбиваю белки в пену — через 35 минут суфле готово, воздушное, нежное, с беконом и сыром
Общество
Взбиваю белки в пену — через 35 минут суфле готово, воздушное, нежное, с беконом и сыром
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочка попала в больницу с опухолью размером с младенца
В Москве установлен новый рекорд по высоте сугробов для апреля
Росстат рассказал, на сколько выросли реальные доходы россиян в I квартале
Несколько человек погибло после удара ВСУ по пассажирскому автобусу
Режим ЧС ввели еще в пяти горных районах Дагестана из-за оползней
В Лондоне мужчина с ножом напал на представителей еврейской общины
Песков рассказал, как Кремль узнал о выходе ОАЭ из ОПЕК+
Составлен список техники, которая будет участвовать в параде 9 мая в Москве
SpaceX прописала в документах хитрый пункт насчет увольнения Илона Маска
Пятиклассник метнул стул в голову сверстника после выстрела из пистолета
Появилась информация об инструкторе ВСУ, убивавшем бойцов на полигоне
Злой отчим: мигрант забил трехлетнюю падчерицу на лестнице в подъезде
Синоптик назвала дату возвращения солнца в Москву
Россиянам рассказали, во что стоит инвестировать в 2026 году
Погибшего из-за атаки дрона работника ЗАЭС проводили в последний путь
Россия применила новую ракету в зоне СВО? Что о ней известно, подробности
Стала известна дата прощания с легендарным кукольником Ляпидевским
«В камеру к бомжам»: Бородин назвал возможность возвращения в РФ Хаматовой
Подозреваемого в расправе над школьницей описали двумя словами
Львова-Белова рассказала ООН, что Украина делает с российскими детьми
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

