Меняю майонез на французскую горчицу, и минтай не узнать: смазываю и запекаю — через 20 минут ужин на столе

Ароматный минтай в духовке с французской горчицей — это простое, но очень вкусное блюдо. Пикантная горчица в зернах подчеркивает вкус рыбы, помидоры добавляют сочность, а сыр — румяную корочку. Филе получается нежным, ароматным и не сухим.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 400 г филе минтая, 2 ст. л. французской горчицы (в зернах), 2 помидора, 100 г твердого сыра, соль, перец.

Как приготовить

Филе минтая посолите и поперчите. Смажьте каждую порцию горчицей тонким слоем. Выложите рыбу на противень, застеленный пергаментом. Помидоры нарежьте кружочками, выложите на рыбу. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить минтай по этому рецепту. Результат удивил: горчица добавила яркий вкус блюду, как будто рыбу длительное время мариновали в специях.

