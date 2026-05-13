Ровно 2 ломтика батона на пачку фарша — и котлеты получаются мягкими, как в столовых: рецепт с пропорциями

Мягкие котлеты с корочкой, как в лучших столовых, — это классика домашней кухни, секрет которой кроется в правильных пропорциях и технологии.

Многие хозяйки ошибаются, либо перебивая фарш в «резину», либо жалея хлеб. На пачку фарша весом 400 г вам понадобится 2 ломтика белого батона без корок, которые предварительно замачивают в 100 мл молока или воды на 10 минут, а затем слегка отжимают.

Добавьте к фаршу размоченный хлеб, мелко нарезанную луковицу, 1 яйцо, соль и перец. Вымешивать фарш нужно недолго, до однородности, чтобы котлеты не стали «резиновыми».

Сформируйте котлеты, обваляйте в панировочных сухарях или муке. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Для мягкости можно добавить 2–3 ст. л. воды и потушить под крышкой 5 минут. Вкус получается сочным, нежным, с хрустящей корочкой, как в лучших столовых.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова проверила этот рецепт котлет. Во время жарки они действительно приобрели хрустящую корочку. Несмотря на то что внутри котлеты остались мягкими, они не «расползались» при разрезании.

