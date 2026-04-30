Вместо котлет по-киевски готовлю из грудки кордон-блю: возни нет, а начинка нравится даже детям

Вместо котлет по-киевски готовлю из грудки кордон-блю: возни нет, а начинка нравится даже детям

Кордон-блю из куриной грудки — это простая и вкусная альтернатива котлетам по-киевски, которая нравится и детям, и взрослым.

Сочное куриное филе, внутри которого плавятся сыр и ветчина, в хрустящей панировке, готовится гораздо быстрее и проще, но получается не менее эффектно.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 100 г твердого сыра, 100 г ветчины, 1 яйцо, 50 г муки, 50 г панировочных сухарей, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: куриные грудки разрежьте вдоль на пласты, слегка отбейте, посолите, поперчите, приправьте паприкой. На край каждого пласта положите ломтик сыра и ветчины. Сверните плотным рулетом или сложите пополам, защипните края. Обваляйте в муке, затем в взбитом яйце, затем в панировочных сухарях.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте кордон-блю с двух сторон до золотистой корочки (по 4-5 минут). Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 5-7 минут.

Ранее стало известно, как вместо котлет приготовить гнезда с начинкой из маринованных огурцов.