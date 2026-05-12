12 мая 2026 в 17:00

Беру капусту, курицу и бекон — леплю бомбочки в духовку на 25 минут: голубцы не нужны, сочнее и ароматнее

Это гениально простой рецепт капустно-куриных шариков для тех, кто любит голубцы, но ненавидит возиться с капустными листьями, отваривать их и заворачивать начинку. Никакой возни с кочаном — просто нарезал капусту, смешал с курицей и фаршем, слепил шарики и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочные ароматные бомбочки с хрустящей корочкой из бекона и нежнейшей начинкой из курицы, капусты, помидора и расплавленной моцареллы внутри. Капуста становится мягкой и сладковатой, курица — сочной, а бекон придает копченую нотку и аппетитный запах.

Голубцы в таком формате не нужны — эти шарики намного интереснее и проще в приготовлении. Они идеальны для ужина с овощным салатом или как горячая закуска на праздничном столе. Готовятся из доступных продуктов, а результат удивит даже опытных хозяек.

Для приготовления вам понадобится: 1 кочан капусты, 1 куриная грудка, 120 г бекона, 1 луковица, 1 помидор, 2 яйца, 80 г сметаны, 100 г моцареллы, 10 г пармезана, соль, перец по вкусу. Капусту мелко нашинкуйте, слегка помните с солью. Куриную грудку и бекон нарежьте мелкими кубиками.

Лук и помидор мелко порубите. В миске смешайте капусту, курицу, бекон, лук, помидор, яйца, сметану, тертую моцареллу и пармезан. Посолите, поперчите. Сформируйте из массы небольшие шарики (бомбочки). Выложите их на противень с пергаментом. Запекайте при 180°C 25–30 минут до золотистой корочки и полной готовности. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

рецепты
курица
ужины
капуста
Мария Левицкая
