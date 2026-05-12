День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 08:45

Салат «Пенек» с курицей и опятами теперь звезда любого застолья: простой, из 5 ингредиентов, а вкус шикарный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат сначала цепляет названием, а потом — вкусом. Нежная курица, соленый огурчик, мягкий картофель и грибная нотка делают его очень уютным и праздничным одновременно. А сверху салат выглядит действительно как маленький лесной пенек — с зеленью и целыми опятами.

Получается красиво, необычно и при этом без дорогих продуктов. Такой салат спокойно может стать главным блюдом на столе, потому что гости обычно первым делом тянутся именно к нему.

Ингредиенты

Картофель отварной — 2 шт., куриная грудка — 1/2 шт., маринованный или соленый огурец — 1 шт., маринованные опята — 1 банка, яйцо — 1 шт., майонез или сметана — по вкусу, укроп — небольшой пучок.

Приготовление

На плоское блюдо поставить кулинарное кольцо или небольшую форму. Первым слоем выложить натертый картофель и слегка смазать майонезом. Затем распределить мелко нарезанную отварную курицу и снова немного соуса. Следом добавить натертый огурец, слегка отжав лишнюю жидкость.

После этого выложить натертое яйцо и еще немного картофеля сверху, чтобы салат держал форму. Смазать тонким слоем майонеза.

Укроп очень мелко порубить и полностью покрыть им верх салата — получится эффект мха. А сверху красиво разложить целые маринованные опята, не нарезая их. Именно они делают салат похожим на настоящий лесной пенек.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева попробовала приготовить этот салат. Перед подачей салату лучше дать постоять около 30–40 минут в холодильнике, чтобы слои хорошо пропитались и вкус стал более насыщенным.

Проверено редакцией
Читайте также
Шинкую капусту и смешиваю с плавлеными сырками — через 5 минут на столе салат «Хрустик»: дешево и вкусно
Общество
Шинкую капусту и смешиваю с плавлеными сырками — через 5 минут на столе салат «Хрустик»: дешево и вкусно
Меняю огурцы на яблоки и подаю к ужину салат со свеклой вкуснее винегрета: на каждый день
Общество
Меняю огурцы на яблоки и подаю к ужину салат со свеклой вкуснее винегрета: на каждый день
Держите дома баночку опят: быстрый салат для неожиданных гостей всегда выручит — вкусняшка с сухариками
Общество
Держите дома баночку опят: быстрый салат для неожиданных гостей всегда выручит — вкусняшка с сухариками
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Регионы
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Курица в рукаве на подушке из капусты: готовим сразу мясо и гарнир — ужин «два в одном»
Общество
Курица в рукаве на подушке из капусты: готовим сразу мясо и гарнир — ужин «два в одном»
салаты
опята
курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии объяснили призыв Моди экономить ресурсы
«Очень ждет встречи с Путиным»: иностранный лидер собирается в Москву
ЦИК России напомнил о штрафах и тюремных сроках за двойное голосование
ВСУ пытались атаковать два российских региона с помощью БПЛА
IT-эксперт объяснил, как определить оригинальность iPhone
В США подсчитали, когда у Украины кончатся солдаты
Украинские дроноводы расправились с сослуживцами в Сумской области
БПЛА ночью атаковал Ростовскую область
Евросоюз начал давить на Грузию из-за авиасообщения с Россией
Тишковец пообещал москвичам погоду как в середине лета
Мошенники «привлекли» к схемам Государственную фельдъегерскую службу РФ
В США заявили об успехах России в демилитаризации НАТО
В Японии раскрыли, как хотят совместить санкции и надлежащие отношения с РФ
Подросток провалился в канализационный люк в Приангарье
В МИД РФ ответили на язвительные слова Каллас о Грузии
Россиянам назвали главную ошибку при укладке ламината
Режим «Ковер» введен в российском регионе
«Курьеры» кошмарят ВСУ, конец перемирия: новости СВО к утру 12 мая
Появилась информация о регулярных смертях украинцев от хантавируса
Мирошник сообщил о преднамеренной атаке ВСУ на машины с красным крестом
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.