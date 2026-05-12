Салат «Пенек» с курицей и опятами теперь звезда любого застолья: простой, из 5 ингредиентов, а вкус шикарный

Этот салат сначала цепляет названием, а потом — вкусом. Нежная курица, соленый огурчик, мягкий картофель и грибная нотка делают его очень уютным и праздничным одновременно. А сверху салат выглядит действительно как маленький лесной пенек — с зеленью и целыми опятами.

Получается красиво, необычно и при этом без дорогих продуктов. Такой салат спокойно может стать главным блюдом на столе, потому что гости обычно первым делом тянутся именно к нему.

Ингредиенты

Картофель отварной — 2 шт., куриная грудка — 1/2 шт., маринованный или соленый огурец — 1 шт., маринованные опята — 1 банка, яйцо — 1 шт., майонез или сметана — по вкусу, укроп — небольшой пучок.

Приготовление

На плоское блюдо поставить кулинарное кольцо или небольшую форму. Первым слоем выложить натертый картофель и слегка смазать майонезом. Затем распределить мелко нарезанную отварную курицу и снова немного соуса. Следом добавить натертый огурец, слегка отжав лишнюю жидкость.

После этого выложить натертое яйцо и еще немного картофеля сверху, чтобы салат держал форму. Смазать тонким слоем майонеза.

Укроп очень мелко порубить и полностью покрыть им верх салата — получится эффект мха. А сверху красиво разложить целые маринованные опята, не нарезая их. Именно они делают салат похожим на настоящий лесной пенек.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева попробовала приготовить этот салат. Перед подачей салату лучше дать постоять около 30–40 минут в холодильнике, чтобы слои хорошо пропитались и вкус стал более насыщенным.