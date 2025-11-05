Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 19:16

Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля

Биолог Глазков: зимние опята в Подмосковье можно собирать до конца февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сбор зимних опят в Московской области будет возможен до конца февраля, сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков агентству городских новостей «Москва». По его словам, эти грибы способны выдерживать температуры до минус 10 градусов и продолжают расти во время оттепелей. Даже при сильном похолодании зимние опята могут сохраняться в замороженном состоянии до весны.

Вот сейчас они активно начали расти, пока температура плюсовая, они активно растут, а дальше начнутся качели из-за смены температуры. Собирать их можно до конца зимы, — объяснил Глазков.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что опасную для человека бледную поганку легко спутать с некоторыми видами сыроежек. По его словам, в российских лесах растет много токсичных двойников съедобных грибов.

До этого в лесах Саратовской области местные жители обнаружили редкие и ценные грибы — черные трюфели. По словам главы Петровского района Максима Калядина, на севере региона можно найти эти деликатесы, стоимость которых в России начинается от 8000 рублей за 100 граммов.

