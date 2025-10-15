Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 03:20

Россиянам рассказали, как выглядят самые ядовитые грибы

Биолог Опарин: бледную поганку легко спутать с сыроежками

Бледная поганка Бледная поганка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опасную для человека бледную поганку легко спутать с некоторыми видами сыроежек, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, в российских лесах растет много токсичных двойников съедобных грибов.

Необычно теплая и влажная погода в середине октября спровоцировала аномальный рост грибов в лесах Московской области. Однако, отправляясь на тихую охоту, важно помнить о смертельно опасных двойниках съедобных грибов. В нашем регионе наибольшую угрозу представляет бледная поганка — самый токсичный гриб. Она имеет сходство с сыроежками и шампиньонами. Отличительные признаки: клубневидное утолщение в основании ножки и пленчатое кольцо под шляпкой, — отметил Опарин.

Он предупредил, что мухомор вонючий, известный как белая поганка, также крайне ядовит. Его, по словам биолога, часто путают со съедобным лесным шампиньоном, а отличительными чертами этого гриба являются неприятный запах и вольва у основания ножки.

Ложный опенок серно-желтый — растет тесными группами на пнях, как и съедобные опята. Выдает его серно-желтый цвет пластинок, горький вкус и отсутствие характерной «юбочки» на ножке. Не менее опасна галерина окаймленная, двойник летнего опенка. Растет на гнилой древесине. Отличается однотонным, более темным низом шляпки и мучнистым запахом. Наконец, сатанинский гриб — ядовитый двойник боровика. Выдает себя яркой окраской: ножка с красноватой сеточкой, трубчатый слой с красными или оранжевыми оттенками, — добавил Опарин.

Он подчеркнул, что самое важное правило при сборе грибов — не брать их, если нет уверенности в безопасности. По словам биолога, при появлении первых признаков отравления, таких как тошнота, рвота и резкая боль в животе, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Ранее руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что в период грибного сезона в России значительно возрастает количество случаев, когда люди теряются в лесу. Он выделил июль и конец августа как два наиболее критических периода, когда количество пропавших достигает максимума.

грибы
биологи
советы
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
