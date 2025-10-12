Грибы назвали главной причиной пропажи россиян «ЛизаАлерт»: люди чаще всего пропадают во время поиска грибов

В период грибного сезона в России увеличивается количество случаев, когда люди теряются в лесу, поделился руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. Он отметил два пика, когда количество пропавших особенно вырастает, передает ТАСС.

Два пика: первый пик в июле, когда начинают вылезать все ягоды, лисички и другие благородные грибы, и все за ними бегут. Это длится около двух недель. <…> И второй пик с середины августа до конца сентября, — прокомментировал Сергеев.

По его словам, с 20 августа по 10 сентября текущего года было зарегистрировано 2218 обращений о пропавших в лесу людях. Несмотря на все меры, предпринимаемые МЧС и поисковыми группами, от 7% до 12% потерявшихся, вероятно, не будут найдены, а аналогичное количество может быть обнаружено погибшими.

Сергеев подчеркнул, что быстрое обращение за помощью значительно повышает вероятность успешного завершения поисковых операций. В Московском регионе, например, шансы найти человека живым составляют 96%, если заявление о пропаже подано в день исчезновения, снижаясь до 48% при задержке на два дня.

Ранее в Тверской области 83-летняя пенсионерка потерялась в лесу, но была найдена благодаря своему пению. Спасатели услышали ее голос и смогли обнаружить женщину.