Песня спасла жизнь заблудившейся пенсионерке

В Тверской области 83-летняя пенсионерка Римма Горькова, потерявшаяся в лесу, была найдена благодаря песне, передает Telegram-канал «112». 8 октября женщина одна отправилась в лес, чтобы насобирать клюквы для своей подруги.

По информации канала, позже бабушка связалась с родственниками и сообщила, что не может найти дорогу домой. Местные волонтеры оперативно отреагировали, разделившись на группы для поисковых мероприятий.

Вчера вечером спасатели обнаружили пропавшую пенсионерку. Они услышали ее пение и, следуя за звуком, нашли старушку. Затем ее передали медикам. В настоящее время Римма Ивановна чувствует себя хорошо и выражает благодарность всем, кто участвовал в ее спасении.

В американском штате Айдахо трое велосипедистов — Томми и Вингтон Гвинны с другом Шелтоном Робинсоном — случайно обнаружили пропавшую туристку. Женщина шла по горной тропе в нижнем белье и без обуви. У нее были окровавленные ноги, и она выглядела истощенной и обезвоженной. Братья и их друг поделились с ней водой, отдали куртку и помогли связаться со спасателями.