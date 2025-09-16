Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:19

Опята, жаренные с луком по-охотничьи: пошаговый рецепт

Опята, жаренные с луком по-охотничьи: пошаговый рецепт Опята, жаренные с луком по-охотничьи: пошаговый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свежесобранные опята, не промывая, аккуратно очистите щеткой от хвои, сохраняя лесной аромат. Крупно нарежьте луковицу и обжарьте в растопленном сливочном масле с веточкой тимьяна до карамелизации. На отдельной сухой чугунной сковороде на сильном огне подсушите грибы, чтобы они зарумянились и выпустили сок. Слейте его, он не понадобится. Соедините опята с луком, увеличьте огонь. Влейте столовую ложку бальзамического крема для кисло-сладкой ноты и несколько капель соевого соуса для усиления вкуса умами. Готовьте, помешивая, семь минут. В конце добавьте щепотку копченой паприки и грубо молотый черный перец. Подавайте сразу, украсив жареными луковыми перьями.

Ранее мы рассказывали про Сборник рецептов: заготавливаем вкуснейшие овощные салаты на зиму

рецепты
грибы
опята
лук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.