Опята, жаренные с луком по-охотничьи: пошаговый рецепт

Свежесобранные опята, не промывая, аккуратно очистите щеткой от хвои, сохраняя лесной аромат. Крупно нарежьте луковицу и обжарьте в растопленном сливочном масле с веточкой тимьяна до карамелизации. На отдельной сухой чугунной сковороде на сильном огне подсушите грибы, чтобы они зарумянились и выпустили сок. Слейте его, он не понадобится. Соедините опята с луком, увеличьте огонь. Влейте столовую ложку бальзамического крема для кисло-сладкой ноты и несколько капель соевого соуса для усиления вкуса умами. Готовьте, помешивая, семь минут. В конце добавьте щепотку копченой паприки и грубо молотый черный перец. Подавайте сразу, украсив жареными луковыми перьями.

