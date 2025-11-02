В саратовских лесах нашли одни из самых дорогих грибов в мире В Саратовской области нашли редкие черные трюфели

В лесах Саратовской области местные жители обнаружили редкие и ценные грибы — черные трюфели, сообщил глава Петровского района Максим Калядин в своем Telegram-канале. По его словам, на севере региона можно найти эти деликатесы, стоимость которых в России начинается от 8000 рублей за 100 граммов.

Мне в этом году не повезло с грибами — так ничего и не нашел. А вот другим жителям Петровска улыбнулась удача. Они собрали в лесу несколько десятков трюфелей, — отметил Калядин.

Политик уточнил, что поиск трюфелей требует опыта и специальных навыков. Грибники определяют места их произрастания по характерным бугоркам на земле и насыщенному грибному аромату. Черный трюфель употребляют в сыром виде как приправу, чаще натирая его на терке.

Ранее биолог Роман Опарин рассказал, что бледную поганку легко спутать с некоторыми сыроежками, а мухомор вонючий — со съедобным шампиньоном. Эксперт посоветовал немедленно вызывать скорую при симптомах отравления: тошноте, рвоте и резкой боли в животе. Опарин также подчеркнул важность сбора только известных грибов.