Держите дома баночку опят: быстрый салат для неожиданных гостей всегда выручит — вкусняшка с сухариками

Держите дома баночку опят: быстрый салат для неожиданных гостей всегда выручит — вкусняшка с сухариками

Когда гости уже на пороге, а в холодильнике минимум продуктов — этот салат спасает за считанные минуты. Нежные маринованные опята, яйца, хрустящие сухарики и солёный огурчик создают яркий, насыщенный вкус, от которого сложно оторваться. Просто, бюджетно и очень аппетитно — именно такие рецепты хочется сохранять.

Получается сытно, свежо и по-домашнему вкусно. Отличный вариант и к праздничному столу, и для быстрого перекуса.

Ингредиенты: консервированные опята — 1 банка, сухарики — половина пачки или домашние чесночные , яйца — 4 шт., солёный огурец — 1 шт., зелёный лук и укроп — пучок, майонез — по вкусу, соль и чёрный перец — по вкусу.

Огурец нарезают мелким кубиком, с опят сливают маринад, зелень мелко рубят, яйца отваривают и измельчают. Все ингредиенты складывают в салатник, добавляют майонез, соль и перец, аккуратно перемешивают и перед самой подачей всыпают сухарики, чтобы они остались хрустящими. Салат получается быстрым, ароматным и таким вкусным, что исчезает со стола первым.

Ранее мы делились рецептом итальянского салата с помидорами, авокадо и моцареллой. Свежий вкус в каждой ложке.