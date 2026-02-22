Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 15:03

Держите дома баночку опят: быстрый салат для неожиданных гостей всегда выручит — вкусняшка с сухариками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда гости уже на пороге, а в холодильнике минимум продуктов — этот салат спасает за считанные минуты. Нежные маринованные опята, яйца, хрустящие сухарики и солёный огурчик создают яркий, насыщенный вкус, от которого сложно оторваться. Просто, бюджетно и очень аппетитно — именно такие рецепты хочется сохранять.

Получается сытно, свежо и по-домашнему вкусно. Отличный вариант и к праздничному столу, и для быстрого перекуса.

Ингредиенты: консервированные опята — 1 банка, сухарики — половина пачки или домашние чесночные , яйца — 4 шт., солёный огурец — 1 шт., зелёный лук и укроп — пучок, майонез — по вкусу, соль и чёрный перец — по вкусу.

Огурец нарезают мелким кубиком, с опят сливают маринад, зелень мелко рубят, яйца отваривают и измельчают. Все ингредиенты складывают в салатник, добавляют майонез, соль и перец, аккуратно перемешивают и перед самой подачей всыпают сухарики, чтобы они остались хрустящими. Салат получается быстрым, ароматным и таким вкусным, что исчезает со стола первым.

Ранее мы делились рецептом итальянского салата с помидорами, авокадо и моцареллой. Свежий вкус в каждой ложке.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый взгляд на свеклу: салат с маринованными огурцами и жареным луком. Нежнее и интереснее винегрета. Идеальный перекус или гарнир
Общество
Новый взгляд на свеклу: салат с маринованными огурцами и жареным луком. Нежнее и интереснее винегрета. Идеальный перекус или гарнир
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Регионы
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
10 рецептов блюд из блинов на любой вкус: от закусок до тортов
Семья и жизнь
10 рецептов блюд из блинов на любой вкус: от закусок до тортов
Сварите 3 яйца — и соберете «Сиесту» за 7 минут: красивый, вкусный салат с хрустом
Общество
Сварите 3 яйца — и соберете «Сиесту» за 7 минут: красивый, вкусный салат с хрустом
«Красное море» с крабовыми палочками — классика любого праздника: к нему даже яйца не нужно варить
Общество
«Красное море» с крабовыми палочками — классика любого праздника: к нему даже яйца не нужно варить
салаты
опята
простой рецепт
сухарики
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Запорожской области сообщил о повторном блэкауте
«Корежит наших недругов»: Захарова о защите интересов России
Посольство России ответило на жалобу Сеула на патриотический баннер
Блэкаут на Запорожской АЭС 22 февраля: где был новый удар ВСУ, подробности
Роскосмос поделился кадрами сверкающего Петербурга
Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов
Четыре БПЛА сбили на подлете к Москве за час
Суровые морозы накроют Москву, сугробы не растают: прогноз погоды на март
Ученые смогли лишить раковые опухоли «плаща-невидимки»
Историк предрек закат влияния британской монархии
Часть школьников в России останется без обществознания: что известно
В Иране разработали план на случай удара США и гибели Хаменеи
В Южной Корее напряглись из-за надписи на баннере российского посольства
Израиль отказался финансировать восстановление сектора Газа
Лыжницу Непряеву дисквалифицировали из-за невнимательности
Экс-премьер Украины раскрыл, зачем Киев просит 60 дней на выборы
Непряева запаниковала после инцидента с перепутанными на Олимпиаде лыжами
Москвичей предупредили о новых погодных сюрпризах после циклона «Валли»
«Проблема номер один»: генерал о нюансе службы иностранных пилотов в ВСУ
23 февраля — выходной или нет? Будем ли отдыхать, календарь
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.