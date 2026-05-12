Шинкую капусту и смешиваю с плавлеными сырками — через 5 минут на столе салат «Хрустик»: дешево и вкусно

Салат «Хрустик» — это дешевый, вкусный и быстрый салат, который готовится за пять минут. Хрустящая капуста, нежные плавленые сырки и вареные яйца в майонезной заправке создают идеальное сочетание для повседневного ужина.

Ингредиенты

Вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 плавленых сырка, 3 вареных яйца, 3–4 ст. л. майонеза, соль, сахар.

Как приготовить

Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками, посолите, добавьте щепотку сахара. Плавленые сырки и яйца натрите на крупной терке. В большой миске смешайте капусту, сырки и яйца. Заправьте майонезом, тщательно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 15 минут.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
