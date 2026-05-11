11 мая 2026 в 14:00

Помидоры кружочками да заправка с чесноком и копченой паприкой — слоеный салат с дымком к шашлыку готов за 10 минут

Это гениально простой рецепт слоеного салата-закуски для тех, кто любит яркие вкусы и необычные сочетания. Никакой возни — просто нарезал, сложил слоями и дал настояться.

Получается обалденная вкуснятина: сочные сладкие помидоры в обрамлении хрустящего лука, приправленные ароматной «копченой» заправкой с чесноком, зеленью и легкой дымкой паприки. Слоеная подача делает салат эффектным, а каждый слой успевает пропитаться соками и специями.

Он отлично гармонирует с шашлыком, жареным мясом или просто с черным хлебом. Даже простые магазинные помидоры в этом салате раскрываются по-новому — становятся пикантными, насыщенными и очень ароматными. Готовится за 10 минут, а исчезает со стола первым.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 крупных спелых помидоров, 2 луковицы (лучше красного или белого салатного лука), 2 зубчика чеснока, пучок укропа и петрушки, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка копченой паприки, 1 ст. ложка яблочного уксуса, соль и перец по вкусу, по желанию — щепотка сахара. Помидоры нарежьте кружочками толщиной 0,5–1 см. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок пропустите через пресс. Зелень мелко порубите. В миске смешайте масло, копченую паприку, уксус, чеснок, соль, перец и сахар.

На плоское блюдо выкладывайте слоями: слой помидоров, слой лука, сбрызгивайте заправкой, посыпайте зеленью. Повторите 2-3 слоя. Дайте салату постоять 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы помидоры пустили сок и пропитались заправкой. Подавайте к шашлыку или мясу.

Мария Левицкая
