Пеку немецкий пирог из творога и вишни — пышный, влажный, с рассыпчатой корочкой. Не чизкейк, нежнее и проще

Этот гениально простой рецепт немецкого творожного пирога для тех, кто любит нежную выпечку с кисло-сладкой начинкой, но не хочет возиться с хрупким песочным тестом. Никакой раскатки — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий пышный пирог с румяной рассыпчатой корочкой и нежнейшей влажной творожной начинкой, в которой то и дело попадаются сочные ягоды вишни. Он намного нежнее и воздушнее чизкейка, при этом готовится проще и быстрее. Манка придает текстуре легкую рассыпчатость, а вишня добавляет яркую кислинку и аромат.

Такой пирог идеален для завтрака с чашкой кофе, для полдника или как десерт к чаю. Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует. Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9% жирности, не сухого), 200 г замороженной или консервированной вишни (без косточек), 3 яйца, 150 г сахара, 120 г сливочного масла (размягченного), 3 ст. ложки манной крупы, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом или застелите пергаментом.

В миске взбейте мягкое масло с сахаром до пышности. Добавьте яйца по одному, взбивая после каждого. Добавьте творог, манку, разрыхлитель, ванилин и соль, перемешайте до однородности. Вишню (если замороженная — не размораживайте) обваляйте в 1 ст. ложке муки, чтобы не осела на дно. Аккуратно вмешайте в тесто. Выложите тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 45–50 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Подавайте теплым или полностью остывшим.

