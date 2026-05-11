День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 12:30

Пеку немецкий пирог из творога и вишни — пышный, влажный, с рассыпчатой корочкой. Не чизкейк, нежнее и проще

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот гениально простой рецепт немецкого творожного пирога для тех, кто любит нежную выпечку с кисло-сладкой начинкой, но не хочет возиться с хрупким песочным тестом. Никакой раскатки — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий пышный пирог с румяной рассыпчатой корочкой и нежнейшей влажной творожной начинкой, в которой то и дело попадаются сочные ягоды вишни. Он намного нежнее и воздушнее чизкейка, при этом готовится проще и быстрее. Манка придает текстуре легкую рассыпчатость, а вишня добавляет яркую кислинку и аромат.

Такой пирог идеален для завтрака с чашкой кофе, для полдника или как десерт к чаю. Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует. Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9% жирности, не сухого), 200 г замороженной или консервированной вишни (без косточек), 3 яйца, 150 г сахара, 120 г сливочного масла (размягченного), 3 ст. ложки манной крупы, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом или застелите пергаментом.

В миске взбейте мягкое масло с сахаром до пышности. Добавьте яйца по одному, взбивая после каждого. Добавьте творог, манку, разрыхлитель, ванилин и соль, перемешайте до однородности. Вишню (если замороженная — не размораживайте) обваляйте в 1 ст. ложке муки, чтобы не осела на дно. Аккуратно вмешайте в тесто. Выложите тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 45–50 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Подавайте теплым или полностью остывшим.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
На молоке — прошлый век. Жарю гренки с творогом и укропом: пышнее сырников и быстрее ватрушек на завтрак
Общество
На молоке — прошлый век. Жарю гренки с творогом и укропом: пышнее сырников и быстрее ватрушек на завтрак
Быстрые круассаны из слоеного теста с творогом: готовлю к чаю без возни с тестом — нежные и воздушные
Общество
Быстрые круассаны из слоеного теста с творогом: готовлю к чаю без возни с тестом — нежные и воздушные
Этот пирог с ревенем — настоящий хит сезона. Бисквитная шарлотка с кислинкой, от которой не оторваться
Общество
Этот пирог с ревенем — настоящий хит сезона. Бисквитная шарлотка с кислинкой, от которой не оторваться
Пирог с замороженными ягодами и сметанной заливкой: тесто, как влажный кекс, готовится просто
Общество
Пирог с замороженными ягодами и сметанной заливкой: тесто, как влажный кекс, готовится просто
Взбиваю сливки с сыром и сахарной пудрой — через 20 минут торт «Снежная королева» тает во рту, как белое облако
Общество
Взбиваю сливки с сыром и сахарной пудрой — через 20 минут торт «Снежная королева» тает во рту, как белое облако
творог
пироги
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, что повлияет на возобновление переговоров по Украине
Медведчук предостерег Германию и ЕС от милитаризации
Школьница отдала мошенника украшений на 3 млн рублей «для проверки»
Два человека пострадали при атаке дрона в Запорожской области
«Пора вызывать санитаров»: Захарова о санкциях в отношении психбольницы
ЕК оценила риск распространения хантавируса в Европе
Журналист из Москвы обратился в клинику Бангкока и исчез
Патриарх Кирилл наградил главу МВД орденом Александра Невского
Калужское шоссе засыпало семечками и орехами из-за аварии
Глава Росмолодежи ответил на санкции Британии приглашением на фестиваль
В Госдуме раскрыли, когда Россия забудет о летних отключениях горячей воды
Польша поставила под вопрос дружбу с США из-за одного беглеца
В МО раскрыли, как ВС России отреагировали на нарушение ВСУ перемирия
Минобороны подсчитало, сколько раз ВСУ нарушили режим прекращения огня
Минобороны сообщило об уничтожении 85 беспилотников ВСУ
В Минобороны рассказали о действиях российских войск во время перемирия
Детский сад получил огромный штраф из-за ребенка под колесами грузовика
Акция против беженцев переросла в уличные бои в одной из стран ЕС
«Будет для них новый Вьетнам»: политолог о планах Трампа заняться Кубой
Коммунальная авария «оставила» детей российского города без школ и детсадов
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.