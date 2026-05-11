«Будет для них новый Вьетнам»: политолог о планах Трампа заняться Кубой

Президент США Дональд Трамп упустил момент для военной операции на Кубе, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на текущий момент вероятность кампании против Кубы со стороны американцев крайне невысока.

Все основные военные ресурсы США сейчас сосредоточены на Ближнем Востоке. Трампу нужно было заниматься Кубой в начале этого года, когда у него получилась операция в Каракасе. Как раз тогда еще была большая военная группировка США в Карибском бассейне, можно было ударить по Кубе. Но начались протесты в Иране, и Трамп отвлекся на Ближний Восток. Сейчас, чтобы вернуться снова в Карибский бассейн, американцам понадобится потратить много месяцев на формирование большой военно-морской группировки и военных частей, которые могли бы угрожать Кубе. Очевидно, история небыстрая. Я думаю, что и момент во многом упущен, ― сказал Дудаков.

Политолог отметил, что кубинская экономика испытывает проблемы, но острая фаза кризиса у них пришлась на февраль и март текущего года. Однако сейчас ситуация стабилизировалась, добавил он.

Сейчас очевидно, что и морская блокада вокруг Кубы уже прорвана, в том числе российскими танкерами, которые поставили туда гуманитарную помощь и топливо, и нефтепродукты. То есть ситуация на Кубе уже постепенно выправляется. Если американцы попытаются туда вторгнуться, это приведет к большим потерям среди американских военных. К серьезному противостоянию в джунглях они, очевидно, не готовы. Это будет для них новый Вьетнам или как минимум высадка в заливе Свиней 2.0 с серьезными потерями. Это не прогулка в парке, как они, может быть, себе это представляют, ― резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что США намерены заняться Кубой. По его словам, выработка дальнейшего курса станет одним из приоритетов после других внешнеполитических задач.