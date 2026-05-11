11 мая 2026 в 13:23

Патриарх Кирилл наградил главу МВД орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу МВД РФ Владимира Колокольцева орденом Александра Невского второй степени, сказано на сайте Московской (городской) епархии Русской православной церкви. По его словам, он признателен министру за внимание к миссии РРЦ.

Во внимание к вашим трудам и в связи с 65-летием полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного великого князя Александра Невского, — отметил патриарх.

Также патриарх отметил вклад министра в обеспечение правопорядка в России. Он пожелал Колокольцеву успехов в дальнейшем служении на пользу страны.

Ранее министр внутренних дел сообщил, что срок действия упрощенного порядка приема на службу в полицию в Донбассе и Новороссии продлен до 1 января 2028 года. Он пояснил, что в новых субъектах РФ постоянно принимаются меры для повышения эффективности работы правоохранительных органов.

До этого семье сотрудника столичного ГАИ Дениса Братущенко, погибшего при теракте у Савеловского вокзала в Москве, вручили орден Мужества. В ведомстве уточнили, что указом президента России Владимира Путина офицера посмертно наградили за мужество и отвагу при исполнении служебного долга.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
