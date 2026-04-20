Колокольцев прибыл в КНДР

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев с рабочей поездкой прибыл в Пхеньян, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в канале в МАХ. По ее словам, глава ведомства проведет ряд рабочих встреч, в том числе с корейским коллегой — министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом.

Будут рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере правоохранительной деятельности, — сказала она.

Ранее Колокольцев представил нового начальника УМВД России по Калининградской области генерал-майора полиции Вадима Ятайкина. Отмечается, что глава регионального управления был назначен по указу президента РФ Владимира Путина.

До этого министр внутренних дел сообщил, что срок действия упрощенного порядка приема на службу в полицию в Донбассе и Новороссии продлен до 1 января 2028 года. Он пояснил, что в новых субъектах РФ постоянно принимаются меры для повышения эффективности работы правоохранительных органов.