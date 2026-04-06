Назначен новый глава УМВД по Калининградской области Волк: главой УМВД по Калининградской области стал Вадим Ятайкин

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Калининградской области, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Указом президента РФ на эту должность назначен генерал-майор полиции Вадим Ятайкин, передает сайт «МВД МЕДИА».

Глава министерства отметил особую специфику Калининградской области, которая обусловлена ее географическим положением, в том числе соседством с недружественными странами. Он также напомнил, что регион является особой экономической зоной, где реализуются масштабные инфраструктурные, промышленные и туристические проекты.

Колокольцев подчеркнул, что все эти факторы оказывают непосредственное влияние на оперативную обстановку и требуют дополнительных мер реагирования со стороны профильных подразделений. Министр потребовал от нового руководителя сосредоточить усилия на ряде приоритетных направлений.

Ранее министр внутренних дел сообщил, что срок действия упрощенного порядка приема на службу в полицию в Донбассе и Новороссии продлен до 1 января 2028 года. Он пояснил, что в новых субъектах РФ постоянно принимаются меры для повышения эффективности работы правоохранительных органов.