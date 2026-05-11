11 мая 2026 в 12:53

Акция против беженцев переросла в уличные бои в одной из стран ЕС

Жители Нидерландов сцепились с полицией из-за размещения беженцев

В нидерландском Апелдорне акция против размещения беженцев завершилась столкновениями с полицией и задержаниями, сообщает телерадиокомпания Omroep Gelderland. Протесты в городе продолжаются уже третий вечер подряд.

Информацию о проведении акции распространили в соцсетях. Власти разрешили митинг при условии его завершения до 20:00 и соблюдения согласованной зоны проведения, отдельно запретив выход на городскую площадь.

После окончания официальной части большинство участников разошлись, однако с наступлением темноты часть протестующих вновь начала собираться и перекрывать дорогу. Для разгона толпы полиция привлекла мобильный отряд. По информации источника, в сторону правоохранителей стали бросать петарды.

По предварительным данным, вечером были задержаны как минимум два человека. Точное число задержанных полиция пока не называет.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров допустил, что в ближайшее время Евросоюз может приступить к депортации граждан Украины, которые незаконно покинули страну. Он подчеркнул, что пока европейские страны депортируют лиц, совершивших преступления в странах Евросоюза.

