07 мая 2026 в 17:18

Экс-нардеп ответил, кого из граждан Украины европейцы вскоре депортируют

В ближайшее время Евросоюз может приступить к депортации граждан Украины, которые незаконно покинули страну, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, после возбуждения уголовных дел на родину могут вернуться тысячи украинцев.

Сомневаюсь, что страны Евросоюза на политическом уровне примут решение депортировать на родину всех украинцев мобилизационного возраста. Скорее всего, европейцы передадут Киеву данные о тех людях, кто ранее незаконно пересек границу. Таких достаточно много. Украина и ЕС найдут основания для возбуждения определенных уголовных дел, потребуют выдачи этих граждан. Это будет все на законном основании, и Европа сможет спокойно говорить, что беспричинно никого не высылает, — пояснил Килинкаров.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день европейские страны осуществляют депортацию исключительно лиц, совершивших преступления в странах Евросоюза. По словам экс-нардепа, таких нарушителей сразу же доставляют на границу к сотрудникам территориального центра комплектования, после чего они направляются на передовую.

Я думаю, что на родину отправят как минимум несколько тысяч украинцев. Кроме того, есть люди, которые получили право выезда на основании поддельных документов. Вот сейчас, допустим, в ТЦК обнаружили коррупционные схемы, выявили, что определенное количество граждан получили ложную инвалидность или выехали как опекуны. В отношении них тоже может быть возбуждено уголовное дело, их тоже могут депортировать, — резюмировал Килинкаров.

Ранее сообщалось, что Ирландия намерена в течение года расторгнуть контракты с примерно 16 тыс. украинских беженцев и запустить программу их возвращения на родину. Тем, кто решит уехать добровольно, власти Дублина готовы выплатить до €10 тыс. (880 тыс. рублей).

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
