19 апреля 2026 в 20:10

Уставшая от украинцев страна ЕС готовится их выдворять

Ирландия запустит программу выдворения украинцев с выплатами до €10 тыс.

Ирландия намерена в течение года расторгнуть контракты на размещение около 16 тыс. украинцев и запустить политику их возвращения, пишет The Sunday Times. Беженцам, которые покинут страну добровольно, власти готовы выделить до €10 тыс. (896 тыс. рублей). Эти меры в Дублине назвали «щедрыми».

Ни одна другая страна ЕС не предоставляет таких условий. Им придется уехать, потому что мы расторгаем контракты, — отметили в Министерстве по вопросам миграции.

Власти обсуждают либо отмену директивы о временной защите, либо ограничение помощи только для жителей наиболее пострадавших районов. Параллельно готовится программа добровольного возвращения с выплатами — до €2500 (224 тыс. рублей) на человека или до €10 тыс. на семью.

С февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тыс. украинцев. Действие директивы ЕС истекло в марте этого года.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беженцы в странах ЕС могут быть задействованы на работе на заводах по производству дронов, которые затем поставляются ВСУ. По его словам, увеличение ударов беспилотниками по России является прямым следствием того, что Киев получает их от европейских союзников.

