Военэксперт раскрыл вероятную судьбу украинских беженцев в Евросоюзе

Украинские беженцы в странах Евросоюза могут быть задействованы на работе на заводах по производству дронов, которые затем поставляются ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, увеличение ударов беспилотниками по России является прямым следствием того, что Киев получает их от европейских союзников.

Поставки дронов на Украину из ЕС уже идут. Увеличение ударов беспилотниками — это следствие того, что Киев получает их из Европы. Мы уничтожаем часть БПЛА, когда они приходят. Дроны опасно производить на территории Украины, тем более в ЕС на заводах по их производству есть кому работать — украинцам-беженцам. Им, вероятно, поставили условия: не будете трудиться — пойдете на фронт. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) откровенно сказал, что направит туда беженцев, — пояснил Дандыкин.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины. БПЛА для Киева создаются в восьми странах ЕС. В частности, филиалы расположены в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге.