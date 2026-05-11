В Иране раскрыли, как война с США перевернула роль Ормузского пролива Посол Рузбехани: война с США подчеркнула ключевое значение Ормузского пролива

Война на Ближнем Востоке подчеркнула геостратегическое значение Ормузского пролива, заявил посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани. По его словам, которые приводит ТАСС, география и национальная воля способны стать ключевым фактором силы.

[Ормузский пролив] традиционно считается одной из важнейших артерий мировой экономики. Однако последние события показали, что его значение не носит лишь экономический, но и глубоко геостратегический характер. Роль этого узла во время последних событий вновь подчеркнула, что география в сочетании с национальной волей и потенциалом становится одним из ключевых факторов силы в международной системе, — отметил Рузбехани.

Рузбехани также отметил трансформацию понятия сдерживания. Теперь оно включает не только военную мощь, но и технологический потенциал, социальную сплоченность, человеческий капитал и устойчивость. По его мнению, происходит переход к многомерной модели, где мягкие и жесткие компоненты тесно связаны.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщал, что ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов включал в себя требования обеспечить безопасность в Ормузском проливе и разморозить иранские активы. Как уточнил представитель МИД Исламской Республики, американская сторона продолжает настаивать на своих необоснованных требованиях.