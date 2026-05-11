День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 12:47

В Иране раскрыли, как война с США перевернула роль Ормузского пролива

Посол Рузбехани: война с США подчеркнула ключевое значение Ормузского пролива

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Война на Ближнем Востоке подчеркнула геостратегическое значение Ормузского пролива, заявил посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани. По его словам, которые приводит ТАСС, география и национальная воля способны стать ключевым фактором силы.

[Ормузский пролив] традиционно считается одной из важнейших артерий мировой экономики. Однако последние события показали, что его значение не носит лишь экономический, но и глубоко геостратегический характер. Роль этого узла во время последних событий вновь подчеркнула, что география в сочетании с национальной волей и потенциалом становится одним из ключевых факторов силы в международной системе, — отметил Рузбехани.

Рузбехани также отметил трансформацию понятия сдерживания. Теперь оно включает не только военную мощь, но и технологический потенциал, социальную сплоченность, человеческий капитал и устойчивость. По его мнению, происходит переход к многомерной модели, где мягкие и жесткие компоненты тесно связаны.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщал, что ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов включал в себя требования обеспечить безопасность в Ормузском проливе и разморозить иранские активы. Как уточнил представитель МИД Исламской Республики, американская сторона продолжает настаивать на своих необоснованных требованиях.

Мир
Ближний Восток
Иран
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, что повлияет на возобновление переговоров по Украине
Медведчук предостерег Германию и ЕС от милитаризации
Школьница отдала мошенника украшений на 3 млн рублей «для проверки»
Два человека пострадали при атаке дрона в Запорожской области
«Пора вызывать санитаров»: Захарова о санкциях в отношении психбольницы
ЕК оценила риск распространения хантавируса в Европе
Журналист из Москвы обратился в клинику Бангкока и исчез
Патриарх Кирилл наградил главу МВД орденом Александра Невского
Калужское шоссе засыпало семечками и орехами из-за аварии
Глава Росмолодежи ответил на санкции Британии приглашением на фестиваль
В Госдуме раскрыли, когда Россия забудет о летних отключениях горячей воды
Польша поставила под вопрос дружбу с США из-за одного беглеца
В МО раскрыли, как ВС России отреагировали на нарушение ВСУ перемирия
Минобороны подсчитало, сколько раз ВСУ нарушили режим прекращения огня
Минобороны сообщило об уничтожении 85 беспилотников ВСУ
В Минобороны рассказали о действиях российских войск во время перемирия
Детский сад получил огромный штраф из-за ребенка под колесами грузовика
Акция против беженцев переросла в уличные бои в одной из стран ЕС
«Будет для них новый Вьетнам»: политолог о планах Трампа заняться Кубой
Коммунальная авария «оставила» детей российского города без школ и детсадов
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.