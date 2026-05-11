Детский сад получил огромный штраф из-за ребенка под колесами грузовика

Детский сад в Орле оштрафовали на 500 тыс. рублей после того, как из учреждения сбежал воспитанник, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, шестилетний ребенок выбежал с территории учреждения, добрался до Московского шоссе и угодил под фуру.

Как уточнил канал, мальчик отделался ушибами, но стал плохо спать. В детском саду заявили, что не отпускали ребенка, а калитка на территории всегда открыта. В итоге родители пошли в суд — он встал на сторону истцов. Детский сад обязали выплатить компенсацию. Если учреждение не найдет деньги, платить придется мэрии города.

