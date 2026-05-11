День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 12:57

Детский сад получил огромный штраф из-за ребенка под колесами грузовика

Детсад в Орле оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за попавшего под машину ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Детский сад в Орле оштрафовали на 500 тыс. рублей после того, как из учреждения сбежал воспитанник, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, шестилетний ребенок выбежал с территории учреждения, добрался до Московского шоссе и угодил под фуру.

Как уточнил канал, мальчик отделался ушибами, но стал плохо спать. В детском саду заявили, что не отпускали ребенка, а калитка на территории всегда открыта. В итоге родители пошли в суд — он встал на сторону истцов. Детский сад обязали выплатить компенсацию. Если учреждение не найдет деньги, платить придется мэрии города.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области 38-летний мотоциклист без прав сбил 11-летнего школьника на велосипеде, а затем врезался в столб. В результате оба участника ДТП погибли.

До этого в Омской области школьный автобус «Газель» попал в аварию, столкнувшись с фурой DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия один ребенок погиб на месте, семеро попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Регионы
Орловская область
суды
детские сады
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук предостерег Германию и ЕС от милитаризации
Школьница отдала мошенника украшений на 3 млн рублей «для проверки»
Два человека пострадали при атаке дрона в Запорожской области
«Пора вызывать санитаров»: Захарова о санкциях в отношении психбольницы
ЕК оценила риск распространения хантавируса в Европе
Журналист из Москвы обратился в клинику Бангкока и исчез
Патриарх Кирилл наградил главу МВД орденом Александра Невского
Калужское шоссе засыпало семечками и орехами из-за аварии
Глава Росмолодежи ответил на санкции Британии приглашением на фестиваль
В Госдуме раскрыли, когда Россия забудет о летних отключениях горячей воды
Польша поставила под вопрос дружбу с США из-за одного беглеца
В МО раскрыли, как ВС России отреагировали на нарушение ВСУ перемирия
Минобороны подсчитало, сколько раз ВСУ нарушили режим прекращения огня
Минобороны сообщило об уничтожении 85 беспилотников ВСУ
В Минобороны рассказали о действиях российских войск во время перемирия
Детский сад получил огромный штраф из-за ребенка под колесами грузовика
Акция против беженцев переросла в уличные бои в одной из стран ЕС
«Будет для них новый Вьетнам»: политолог о планах Трампа заняться Кубой
Коммунальная авария «оставила» детей российского города без школ и детсадов
Стубб раскрыл истинную причину военного присутствия США в Европе
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.