11 мая 2026 в 10:40

Быстрые круассаны из слоеного теста с творогом: готовлю к чаю без возни с тестом — нежные и воздушные

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется домашней выпечки, но совсем нет времени возиться с дрожжевым тестом, этот рецепт очень выручает. Круассаны получаются румяными, хрустящими снаружи и мягкими внутри, а нежная творожная начинка делает их особенно вкусными.

Исчезают с тарелки они обычно еще теплыми.

Ингредиенты: слоеное тесто — 500 г, творог — 250 г, яйцо — 1 шт., сахар — 2-3 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л. По желанию: изюм или немного цедры лимона.

Творог смешиваю с сахаром, ванилью и яйцом. Если хочется более нежную начинку, слегка пробиваю массу вилкой или блендером. Слоеное тесто немного раскатываю и нарезаю треугольниками.

На широкий край каждого треугольника выкладываю немного творожной начинки. Сворачиваю рулетиком от широкого края к узкому, формируя круассаны.

Выкладываю на противень с пергаментом. Сверху можно смазать желтком — тогда корочка получится особенно красивой и золотистой.

Выпекаю примерно 20–25 минут при 190 градусах.

Проверено редакцией
тесто
творог
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
