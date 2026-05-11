«Пора начинать»: Стубб согласился на переговоры с Россией после слов Путина

Европе пора самостоятельно начать диалог с Россией, если ее не устраивает позиция США по Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, которые приводит Corriere della Sera, координация действий между Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей сейчас особенно важна.

Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем. Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, то мы сами должны вступить в прямое взаимодействие, — считает глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что хотел бы видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником на переговорах с Евросоюзом. Он уточнил, что выбор стоит за европейцами, однако было бы хорошо, чтобы этот человек не позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Москвы. Вместе с этим постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский обратил внимание, что Евросоюз на площадке организации уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине.