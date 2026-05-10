10 мая 2026 в 02:15

Евросоюз передумал участвовать в переговорах по Украине

Полянский: ЕС уже не говорит о переговорах по Украине

Евросоюз на площадке ОБСЕ перестал говорить о своем участии в переговорах по Украине, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он уточнил, что на выступлениях в Вене заметна иллюзия, будто представители европейских стран якобы могут нанести России «стратегическое поражение».

Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте. <...> Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует, — сказал он.

По его словам, ранее представители ЕС активно подчеркивали необходимость своего участия в переговорах и обсуждали гарантии безопасности. Однако сейчас подобные заявления звучат значительно реже.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерениях провести беседу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо касательно его поездки в Москву на празднование Дня Победы. Немецкий лидер подчеркнул значимость этого обсуждения, отметив, что сам он в это время празднует День Европы в Стокгольме.

