Губин стал жертвой одержимой фанатки-шантажистки

Поклонница певца Андрея Губина несколько лет пытается добиться внимания артиста и приходит к его дому в центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, москвичка состоит в фан-клубе певца и в этом году неоднократно пыталась с ним встретиться, однако музыкант не открывал дверь или отсутствовал дома.

После одной из таких попыток девушка оставила надписи маркером на горном велосипеде Губина, который стоял возле квартиры. Как пишет канал, поклонница пообещала возместить ущерб, если певец свяжется с ней.

Попытка привлечь внимание, как сказано в публикации, только расстроила артиста. Позже девушка узнала через фанатское сообщество, что Губин недоволен испорченным имуществом, и попыталась стереть надписи и извиниться. По словам знакомых певца, поклонница продолжает оставлять в его почтовом ящике свои фотографии и послания с признаниями в любви.