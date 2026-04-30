Губин сбежал от поклонников в свой день рождения Губин перебрался из квартиры в загородный дом из-за шумного ремонта

Исполнитель Андрей Губин отмечает свой день рождения в загородном доме в Московской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации авторов, артист сбежал от поклонников и шумного ремонта под окном.

По информации авторов, Губин арендовал дом у друга. При этом поклонники с утра оставляют цветы у квартиры артиста. Он попросил соседей забрать их все себе, чтобы растения не завяли. Также фанаты каждый год делают Губину подарок — в прошлом году они собрали 70 тыс. рублей, уточнили на канале.

Ранее продюсер Павел Рудченко сообщил, что Андрей Губин мог бы писать песни для начинающих и уже состоявшихся исполнителей. Однако, по его словам, артист не намерен отказываться от своего имиджа.

До этого Губин заявил, что выступление лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова было позором. Артист подверг критике манеру исполнения коллеги и поставил под сомнение его профессиональные качества. По его мнению, исполнитель не должен выходить на сцену с подобным дефектом. Губин отметил, что Жуков провел концерт на стадионе «Лужники», собрав десятки тысяч зрителей.