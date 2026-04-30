Продюсер рассказал, в какой сфере мог бы реализоваться Губин

Продюсер Рудченко: Губин мог бы создавать хиты для новых и выступающих артистов

Андрей Губин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец и композитор Андрей Губин мог бы писать песни для начинающих и уже состоявшихся исполнителей, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Однако, по его словам, артист не намерен отказываться от своего имиджа. Сегодня исполнителю хита «Девушки как звезды» исполнилось 52 года.

Сейчас мы наблюдаем, как Губин сеет негатив. Но при этом он мог бы прекрасно работать сам, без выступлений на сцене, создавать хиты для других артистов, выступающих сейчас, для новых. Он бы мог реализовать себя так. Мне кажется, он видит себя суперзвездой. И в этом его кардинальная ошибка — он не может отказаться от своего образа, — высказался Рудченко.

Ранее Губин в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что выступление лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в «Лужниках» было позором. Он раскритиковал манеру исполнения коллеги и усомнился в его профессионализме.

Затем Жуков выпустил новую версию своего хита «Алешка», добавив нарочитую шепелявость и картавость. Так он ответил на обвинения Губина.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог ответила, могут ли веснушки спровоцировать развитие рака
В Прикамье объяснили, почему перевели школьников в соседнее село
В ГД ответили, почему зумеры нацелены на зарплату более 100 тыс. рублей
Гендиректора «Автодора» будут судить в Москве
Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина
Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос
Зеленский снова продлил мобилизацию
Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет
Путин поблагодарил участников СВО из малых народов
Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ
Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином
Песков озвучил позицию Кремля по принадлежности Донбасса и Новороссии
VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов
Росгвардия задержала подростка за попытку поджога в Подмосковье
Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»
Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова
Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю
Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского
Долина выбивает через суд 176 млн рублей
Меликов раскрыл масштабы гибели скота из-за паводков в Дагестане
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

