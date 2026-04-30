Продюсер рассказал, в какой сфере мог бы реализоваться Губин

Певец и композитор Андрей Губин мог бы писать песни для начинающих и уже состоявшихся исполнителей, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Однако, по его словам, артист не намерен отказываться от своего имиджа. Сегодня исполнителю хита «Девушки как звезды» исполнилось 52 года.

Сейчас мы наблюдаем, как Губин сеет негатив. Но при этом он мог бы прекрасно работать сам, без выступлений на сцене, создавать хиты для других артистов, выступающих сейчас, для новых. Он бы мог реализовать себя так. Мне кажется, он видит себя суперзвездой. И в этом его кардинальная ошибка — он не может отказаться от своего образа, — высказался Рудченко.

Ранее Губин в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что выступление лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова в «Лужниках» было позором. Он раскритиковал манеру исполнения коллеги и усомнился в его профессионализме.

Затем Жуков выпустил новую версию своего хита «Алешка», добавив нарочитую шепелявость и картавость. Так он ответил на обвинения Губина.