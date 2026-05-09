09 мая 2026 в 09:20

Берем пачку слоеного теста и готовим спанакопиту — греческий пирог со шпинатом и сыром фета. Очень вкусно и просто

Теперь вместо обычных пирогов все чаще готовлю спанакопиту — знаменитую греческую выпечку с хрустящим тестом и сочной сырной начинкой. Раньше казалось, что это сложно и нужно только дорогое тесто фило, но оказалось — обычное слоеное тоже отлично подходит. Получается красиво, ароматно и очень вкусно.

Главный плюс — минимум возни. Начинка готовится за несколько минут: шпинат, фета, яйцо и немного сыра. А дальше остается только свернуть полоски теста в большую аппетитную спираль. Во время выпечки пирог становится золотистым, а кухня наполняется невероятным ароматом.

Ингредиенты: слоеное тесто — 1 упаковка, шпинат — 300–400 г, сыр фета — 100 г, твердый сыр — 100 г, яйцо — 1 шт., соль, перец, кунжут — по вкусу.

Шпинат размораживаю и хорошо отжимаю от лишней влаги. Смешиваю с яйцом, фетой и тертым сыром, слегка перчу. Тесто режу длинными полосками, выкладываю начинку и защипываю края, чтобы получились жгуты.

На противне выкладываю их спиралью, смазываю желтком и посыпаю кунжутом. Выпекаю около 25 минут при 180 градусах до румяной корочки.

Ольга Шмырева
