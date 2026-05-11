Синоптик предупредил москвичей о ливнях и грозах

Синоптик Тишковец: ливни и грозы придут в Москву до конца недели

Скоротечные ливни и грозы ожидаются в Москве до конца недели, таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, при этом в столице будет тепло — воздух прогреется до плюс 20 градусов.

Весна встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Прошумят скоротечные ливни и грозы, — рассказал Тишковец.

Ранее стало известно, что астрономическое лето в России наступит в 11 часов дня 21 июня. Начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская сообщила, что это произойдет в день летнего солнцестояния.

Между тем ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что купальный сезон в Москве можно будет открыть после Троицына дня, который выпадет на 31 мая. Она обратила внимание, что в последние три-четыре дня температура воды повысилась, но в ближайшее время грядет очередное похолодание.