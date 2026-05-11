Ученый назвал дату астрономического лета в России

Астрономическое лето в России наступит в 11 часов дня 21 июня, рассказала РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская. Это произойдет в день летнего солнцестояния.

По ее словам, астрономическая традиция делит времена года по ключевым точкам видимого движения Солнца. Весна началась 21 марта, в день весеннего равноденствия.

Астроном отметила, что по мере движения Земли по орбите и вращения вокруг своей оси меняется высота Солнца над горизонтом. Из-за этого сдвигаются точки рассветов и закатов. Меняется и положение светила вдоль линии эклиптики.

Роменская добавила, что склонение Солнца в момент солнцестояния будет наибольшим за год и составит +23,5 градуса. Высота Солнца над горизонтом также окажется максимальной.

По ее словам, это можно заметить по положению светила около полудня. Оно будет самым высоким в течение года. Уже на следующий день Солнце поднимется немного ниже, а продолжительность светового дня начнет постепенно сокращаться.

