День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 09:10

Раскрыто, когда в Москве закончатся «черемуховые холода»

Синоптик Тишковец: тепло вернется в Москву после выходных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

«Черемуховые холода» завершатся в Москве с окончанием выходных, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии РИА Новости. По его словам, уже на следующей неделе в столицу вернется тепло.

С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На следующей неделе потеплеет до майской климатической нормы: +15–20 градусов, а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз, — рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что погодные условия в столице начнут соответствовать сезонным значениям. Весна окончательно перейдет к фазе подготовки к лету. До конца мая в Московском регионе будет преобладать температура около 20 градусов тепла, заключил эксперт.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что купальный сезон в Москве начнется не раньше мая. Она предположила, что, скорее всего, в этом году традиционно сезон можно будет открыть после Троицына дня, который выпадет на 31 мая.

Москва
погода
прогнозы
тепло
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский тяжеловес вышел на бой под «Катюшу» и разбил соперника наголову
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Якутии
Визит Фицо в Москву взбесил лидеров Евросоюза
Раскрыто, когда в Москве закончатся «черемуховые холода»
Фицо раскрыл подробности разговора с Путиным про Зеленского
Раскрыта результативность системы ПВО «Купол Донбасса»
Иран отказался пропускать через Омузский пролив суда некоторых стран
Назван неочевидный признак дефицита витамина D в организме
В Британии раскрыли, что показал парад Победы в Москве
Смерть новосибирского главы отдела ветеринарии признали некриминальной
«Подумайте о матерях»: Иран жестко отреагировал на рождение дочери у Ливитт
Стала известна судьба брошенной в аэропорту Антальи девочки
Названа самая популярная у россиян страна Европы
Пассажиров лайнера со смертельным хантавирусом эвакуируют спецрейсами
«Передайте привет супруге»: закрывший товарища от БПЛА боец стал Героем РФ
Удар по Киеву и конец украинского конфликта: новости СВО к утру 10 мая
Финальная серия «Локомотив» — «Ак Барс»: расписание, прогнозы, кто фаворит
Стало известно о загадочной гибели трех мужчин на краю земли
ВСУ открыли огонь по укрывшимся дезертирам в Сумской области
Россияне стали брать кредиты во избежание ответственности за «помощь ВСУ»
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.