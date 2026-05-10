Раскрыто, когда в Москве закончатся «черемуховые холода» Синоптик Тишковец: тепло вернется в Москву после выходных

«Черемуховые холода» завершатся в Москве с окончанием выходных, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии РИА Новости. По его словам, уже на следующей неделе в столицу вернется тепло.

С окончанием выходных завершатся и черемуховые холода. На следующей неделе потеплеет до майской климатической нормы: +15–20 градусов, а в отдельные дни даже станет по-летнему комфортно. Не обойдется без скоротечных локальных дождей и гроз, — рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что погодные условия в столице начнут соответствовать сезонным значениям. Весна окончательно перейдет к фазе подготовки к лету. До конца мая в Московском регионе будет преобладать температура около 20 градусов тепла, заключил эксперт.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что купальный сезон в Москве начнется не раньше мая. Она предположила, что, скорее всего, в этом году традиционно сезон можно будет открыть после Троицына дня, который выпадет на 31 мая.