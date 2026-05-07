Москвичам раскрыли, когда начнется купальный сезон Синоптик Позднякова: купальный сезон в Москве начнется не раньше мая

Купальный сезон в Москве начнется не раньше мая, считает ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. В беседе с «Москвой 24» она предположила, что, скорее всего, в этом году традиционно сезон можно будет открыть после Троицына дня, который выпадет на 31 мая.

Скорее всего, так и произойдет. Но это не купание, как в Черном море: при такой температуре получится только окунуться, охладиться, — считает синоптик.

Метеоролог обратила внимание, что в последние три-четыре дня температура воды повысилась, но в ближайшее время грядет очередное похолодание. По словам Поздняковой, сезон обычно открывается при устойчивой температуре в 16–17 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «черемуховые» холода придут в Москву и другие регионы Центральной России в пятницу, 8 мая. Метеоролог уточнил, что похолодание будет щадящим, без экстремальных явлений.