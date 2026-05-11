На молоке — прошлый век. Жарю гренки с творогом и укропом: пышнее сырников и быстрее ватрушек на завтрак

Это гениально простой рецепт сытного завтрака для тех, кто любит творог, но не хочет возиться с лепкой сырников или ждать, пока они пропекутся. Никакой возни с тестом: просто намазал, обмакнул в яйцо — и на сковороду.

Получается обалденная вкуснятина: румяные хрустящие гренки с золотистой корочкой снаружи и невероятно нежной, кремовой творожной начинкой с ароматным укропом внутри. Творог делает их мягкими и сочными, а укроп добавляет свежую весеннюю нотку. Они намного пышнее и быстрее сырников, не требуют панировки в муке и не разваливаются на сковороде.

Такие гренки идеальны для завтрака с чашкой кофе, для перекуса или вместо хлеба к супу. Готовятся из самых простых продуктов, а съедаются быстрее, чем вы их жарили.

Для приготовления вам понадобится: 6–8 ломтиков белого хлеба (батона или тостового), 200 г творога (5–9% жирности), 1 пучок укропа, 2 яйца, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Укроп мелко нарежьте. В миске смешайте творог, укроп, соль и перец. Ломтики хлеба слегка подсушите на сухой сковороде или в тостере. На каждый ломтик намажьте толстым слоем творожную начинку. Накройте вторым ломтиком хлеба, слегка прижмите. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли. Обмакните каждый бутерброд во взбитое яйцо с обеих сторон. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте гренки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или просто так.

