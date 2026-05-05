На молоке — прошлый век. Делаю гренки с творогом и зеленым луком: нежнее ватрушек и быстрее омлета на завтрак

Это гениально простой рецепт сытного завтрака, который превращает обычный хлеб в нежнейшую горячую закуску. Никакой возни с тестом, никакой духовки — просто намазал, обмакнул в яйцо и на сковороду.

Получается обалденная вкуснятина: гренки с хрустящей золотистой корочкой снаружи и невероятно нежной кремовой творожной начинкой с пикантным зеленым луком внутри. Творог делает их мягкими и сочными, а лук добавляет свежесть и аромат. Они напоминают горячие сырники или ватрушки, но готовятся в разы быстрее и не требуют возни с тестом. Такие гренки идеальны для завтрака с чашкой кофе, для перекуса или вместо хлеба к супу.

Готовятся из самых простых продуктов, а съедаются быстрее, чем вы их жарили. Для приготовления вам понадобится: 6–8 ломтиков белого хлеба (батона или тостового), 200 г творога (5–9% жирности), пучок зеленого лука, 2 яйца, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Зеленый лук мелко нарежьте. В миске смешайте творог, зеленый лук, соль и перец. Ломтики хлеба слегка подсушите на сухой сковороде или в тостере.

На каждый ломтик намажьте толстым слоем творожную начинку. Накройте вторым ломтиком хлеба, слегка прижмите. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли. Обмакните каждый бутерброд во взбитое яйцо с обеих сторон. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте гренки на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими — они особенно вкусны со сметаной или просто так.

