В Норвегии нашли связь между демографической катастрофой на Украине и НАТО Профессор Диесен: убыль населения на Украине связана с НАТО

Сокращение населения на Украине связано с политикой Запада по втягиванию страны в НАТО и последующей реакцией России на события, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X. Он также назвал случившееся катастрофой для Киева.

Эта катастрофа ужасна для будущего страны, но она была предсказуема. Ожидаемо, что попытка втянуть Украину в орбиту Альянса встретила бы мощный ответ со стороны России, — отметил Диесен.

Профессор обратил внимание, что виновники сложившейся ситуации называют свою позицию «проукраинской». При этом они очернять своих оппонентов, несмотря на то, что их собственные действия привели к демографическому кризису.

Ранее ирландские власти начали работать над механизмом, который позволит вернуть украинских беженцев домой. Министр юстиции страны Джим О'Каллаган сообщил, что этого «очень хочет» правительство Украины.

Также бывшая пресс-секретарь президента республики Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что те, кто покинул Украину, вряд ли вернутся обратно. Она отметила, что многие украинцы нашли в западных странах стабильность, которой не было на их родине с 1990-х годов.